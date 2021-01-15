«Cитуація щодо чергового необґрунтованого підвищення тарифів є неприпустимою!», — Михайло Головко

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко озвучив свою позицію щодо нововведених керівництвом країни тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Він переконаний — не той шлях, яким мав би йти український уряд.

За його словами, Україна володіє достатнім потенціалом щодо повного забезпечення себе газом власного видобутку. Позаяк, вже третій місяць поспіль зростають ціни на газ.

«Нововведені тарифи на послуги з транспортування та розподілу газу обурюють і виникає питання хто ж є справжнім власником розподільних мереж?! Всупереч Конституції, бенефеціарами використання надр української землі стають олігархи, а не український народ.

Я відстоював і буду відстоювати позицію – надра України повинні використовуватися в інтересах народу, як їхнього власника, а не олігархічних груп!

Підняття тарифів – не той шлях, яким мав би йти український уряд. Для початку необхідно ліквідувати корумпованість, непрозорість та неефективність у енергетичній галузі України та провести дієві реформи. Натомість, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувала «різдвяний подарунок» для населення.

Ми вже декілька років вимагаємо ліквідувати корупційну прокладку – НАК «Нафтогаз України», звільненити й відкрити кримінальні справи проти керівника структури Андрія Коболєва, який доводить до банкрутства підвладні йому організації. Державна компанія «Укртрансгаз», яка підпорядкована НАК «Нафтогаз» з року в рік зазнає збитків, Андрій Коболєв отримує премії, а тарифи для населення зростають. Така ситуація обурює!», — пише на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» Михайло Головко.

Очільник Тернопільської облради наголошує, що у такий важкий для українців час, держава повинна забезпечити збереження соціальних гарантій та приймати рішення про збільшення розміру надання допомог, пільг та субсидій для людей, котрі знаходяться за межею виживання.

«Керівництво держави зобов’язане вжити всіх необхідних заходів для здійснення перевірки необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та зупинити дії постанов Кабінету Міністрів України та НКРЕКП, які підвищили їхню вартість для населення.

На черговому сесійному засіданні Тернопільської обласної ради ми приймемо звернення із вимогою вжити невідкладні, дієві заходи для недопущення зростання тарифів на електричну енергію та природний газ для населення й ініціюватимемо запровадження мораторію на підвищення тарифів!», — додає Михайло Головко.