Передчасно пішла із життя Ольга Наконечна – це чотирнадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

9 січня 2021 року передчасно пішла із життя, дезінфектор КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» НАКОНЕЧНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА. Їй було 68 років.

Це чотирнадцята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

Розпочала свою діяльність у КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня 2” Ольга Петрівна з 1992 року санітаркою-автоклавницею, а з 1993 року – дезінфектором і до тепер.

Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть доброї, та щиросердної людини. Медичного працівника, яка до останнього працювала на роботі і віддала невтомній медичній праці майже три десятки років…

Світла пам’ять про Ольгу Петрівну та великі співчуття чоловіку, доньці, близьким, знайомим. Щиро сумуємо та поділяємо біль непоправної втрати.