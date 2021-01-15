Оригінальну підбірку плакатів представлено у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї

Оригінальну підбірку плакатів представлено у виставковій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею на виставці, присвяченій 100-річчю Української революції 1917-1921 років та створеній за сприяння Українського культурного фонду.

Випущені вони Українським інститутом національної пам’яті та освітньою платформою «Експертний корпус». Проект представлений двома серіями артплакатів під назвою «Військова еліта Української революції 1917 – 1921 років» та нещодавно опублікованої – «Визначні діячі Української революції 1917-1921 років».

На плакатах в мистецькому вирішенні подано портрети 22-х визначних особистостей, командирів і старшин дієвої армії Української Народної Республіки, які творили українське військо і боронили свою землю в той дуже непростий час боротьби за державність.

Автором цих робіт є відомий український художник з міста Запоріжжя Михайло Дяченко – творець багатьох оригінальних портретів діячів українських визвольних змагань історії та сучасності.

На плакатах представлені такі відомі особистості, як Євген Коновалець, Петро Болбочан, Олександр Удовиченко, Дмитро Вітовський, Марко Безручко та ін. Деякі зі старшин тісно пов’язані з Тернопільщиною, це зокрема начальний командант Української Галицької Армії Олександр Греків, завдяки якому був проведений наступ, відомий як Чортківська офензива.

Як зазначала колишня очільниця управління популяризаційно-просвітницької роботи УІНП Олена Халімон: «Боротьба українців за свободу в минулому – це надзвичайно цінний досвід для нас сьогодні, коли знову доводиться відстоювати незалежність та територіальну цілісність із зброєю в руках. Українська революція 1917-1921 років подарувала нащадкам цілу когорту вояків та командирів, патріотів та професіоналів, які можуть бути прикладом для виховання нинішніх солдат та офіцерів».

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