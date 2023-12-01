Дачі на Тарнавського – одне з найбільш концентрованих місць виникнення пожеж в Україні

25 – стільки пожеж зафіксовано Головним управлінням ДСНС у Тернопільській області з початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022р. на території садівничого товариства “Ювілейний”, що знаходиться в межах вул. Київська-Тарнавського-В.Великого.

12 пожеж в 2022р. і 13 пожеж за 10 місяців в 2023р.Тобто трохи частіше однієї пожежі на місяць. Якщо не враховувати території де проходять активні бойові дії, то ці 17 гектарів площі, є одним з найбільш концентрованих місць виникнення пожеж в Україні, якщо не найбільш концентрованим.

За інф. Urban Ternopil