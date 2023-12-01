Учні тернопільських шкіл відправляться на довготривалі канікули

У Тернопільській міській громаді у школах навчаються 29834 учні.



Невдовзі школярі підуть на зимові канікули, які розпочнуться 13 грудня і триватимуть до 7 січня. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.



За її словами, усі школи Тернополя, без винятку, одночасно планують піти на канікули.



«Ми відпрацювали восени, коли була гарна погода, 8 субот. Їх «доплюсували» до зимових канікул і тому в нас збільшені канікули. Навчання у ІІ семестрі розпочнеться 8 січня 2024 року. На довгі зимові канікули ідуть усі школи міста», – зазначила Ольга Похиляк.

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