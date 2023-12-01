19:06 | 1.12.2023
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Новини Тернополя 

Автобусний маршрут до кладовища курсуватиме лише у вихідні дні

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Від завтра, 2 грудня, та на весь зимовий період змінюється розклад руху автобусного маршруту №32 «вул. Івана Мазепи – Міське кладовища». Даний маршрут надалі курсуватиме у вихідні дні, – повідомляють у міській раді.

Розпочне роботу маршрут о 10:40  від вул. Львівської та завершуватиме роботу о 14:37 на вул. Івана Мазепи. Загальний час роботи автобуса в на маршруті складає 5 год 05 хв.

Просимо громадян врахувати оновлену інформацію та завчасно планувати свій маршрут.

Оновлений розклад руху маршруту №32 у вихідні дні на час зимового періоду додається. 

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