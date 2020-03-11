17:32 | 11.03.2020
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Ексклюзивне видання “Кобзаря” у краєзнавчому музеї: що відомо про книгу віддруковану на Тернопільщині

Irena 3 Views Прокоментуй!

У Кременецькому краєзнавчому музеї представили ексклюзивне видання “Малого Кобзаря”, видане у 1922 році в Кременці.

Тоді “Малий Кобзар” випустили тиражем у 3000 екземплярів. Однак на сьогодні відомо про існування в Україні лише чотирьох таких збірок, пише КременецьCity.

Про це розповів директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук на зустрічі, котру провели для кременчан, в дні вшанування Тараса Шевченка.

Додав, що восени планують видати копію такої збірки, аналогічним тиражем та надати в школи Кременця.   

Експозиційна зала Кременецького краєзнавчого музею, присвячена Тарасу Шевченку створена в 60-х роках. Чимало відомостей є присвячених саме перебуванню Кобзаря на Волині у 1848 році.

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