ДБР затримало заступника начальника тернопільської податкової. Про це повідомив на своїй сторінці голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Заступник керівника Тернопільської ДПС затриманий детективами ДБР на хабарі за незаконне виведення підприємства з ризикових. Зрозуміло, що злочин не міг вчинятися без відома керівництва області. Система повинна миттєво очищуватися від покидьків, що мародерять у війну”, – написав Гетьманцев.

Посадовець податкової служби вимагав 5 000 доларів США за прийняття рішення про виключення підприємства з категорії ризикових платників податків. Правоохоронці затримали заступника керівника ГУ ДПС у Тернопільській області та посередника. Про це повідомила речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри та обрання запобіжного заходу.

В обласному управлінні державної податкової служби поки ведеться розслідування цієї ситуації не коментуватимуть, розповіла речниця служби Наталя Сорока.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради Данило Гетманцев на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що вимагатиме від Державної податкової служби кадрового перезавантаження всього керівного складу Тернопільського обласного управління ДПС