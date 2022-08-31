Бізнесу Тернопільського краю віддали 171 млн грнподатку на додану вартість

Торік у січні-липні суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано грошовими коштами 171 млн грн податку на додану вартість. Про це інформував начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Загалом про відшкодування податку на додану вартість повідомили 143 суб’єкти господарювання краю. Заявлена платниками до повернення сума склала 347 млн гривень.

«Упродовж цього року працівники податкової служби упередили 4,7 млн грн. неправомірно заявленого до повернення ПДВ», – констатував посадовець.

Він також додав, що на початок серпня 2022 рокузагальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 272 млн гривень. Оскільки 256 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогамиПодаткового кодексу України і відповідними нормативнимидокументами, а 16 млн грн – у судовому та адміністративному розглядах.