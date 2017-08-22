Де на Тернопільщині ремонтують дороги (перелік)

Ремонт доріг в області триває. На цей тиждень на Тернопільщині запланували певний обсяг робіт, які планують виконувати на дорогах місцевого та державного значення. Серед пріоритетів і надалі залишаються автомобільні магістралі М-19 Тернопіль – Дубно та Н-02 Тернопіль – Львів.

Зокрема, як повідомив під час щотижневої наради з головами райдержадміністрацій начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик, цього тижня будуть вестися роботи на таких ділянках дороги, як: Порохова – Космирин, Вербовець – Ланівці, Скалат – Городниця, Оріховець – Турівка, Красне – Магдалівка, Мшанець – Говилів, Гримайлів – Яблунів, обхід міста Тернопіль.

Також продовжуються роботи на автомобільній магістралі М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече. За рахунок кредитних коштів планують завершити ще три кілометри дороги. На вихідних ж за рахунок митних коштів завершили ремонт 4,5 км дороги. Також цього тижня планують облаштувати в межах 400-500 метрів дороги Джурин – Попівці.