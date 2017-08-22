У Тернополі розповіли про нюанси та секрети жіночого здоров’я

Чергова зустріч мамочок Club Best Mama відбулась в ЛИСИЙ Private Club на тему «Гормональні аспекти здоров’я сучасної жінки». На запрошення засновниці клубу Людмили Муринської лікар акушер – гінеколог Лілія Левенець розповідала про нюанси та секрети жіночого здоров’я.

Під час зустрічі мамочки дізнались про жіночі гормони, їх дію на організм, емоційний стан, настрій та зовнішній вигляд. Лікар акцентувала увагу на профілактичному огляді та важливості відвідування гінеколога хоча б 1 раз на рік для контролю стану здоров’я, та обов’язково у випадках, коли жінка відчує лише перші симптоми захворювання чи порушення у жіночому циклі. Адже часто сучасні ділові жінки дуже заклопотані справами та не мають часу та планів йти на прийом до лікаря, відтягуючи візит до останнього. Зустріч з Лілією була цікавою і пізнавальною, адже не кожен лікар має можливість так довго і детально пояснювати про жіночий організм, його роботу та відповідати на різноманітні запитання, які цікавили присутніх жінок.

Отож, поділимось основним, на що варто звертати увагу і що необхідно знати жінці. Насамперед, кожна жінка періодично має справу з «жіночими днями», які, в основному, показують стан її здоров’я. Адже є кілька факторів, які можуть багато про що розповісти: це циклічність, тривалість, інтенсивність та болючість. Жіночий організм – тонка структура, і він реагує на різні чинники порушеннями функцій. Так, наприклад, затримка, або пришвидшення критичних днів може бути викликано стресом, надмірною жарою чи холодом, різкою зміною клімату тощо. Болючість також може бути одним із симптомів захворювань, які себе ще не повністю показали. Зараз інформація на тему жіночого здоров’я є доступною: на сайтах, на форумах, також можна отримати багато «порад» від подруг та рідних щодо «нормальності» відчуттів та реакцій організму на певні чинники. Але не треба забувати, що кожна жінка є індивідуальною! Те, що підходить одній жінці, не є нормою і панацеєю для іншої. Тому варто все-таки, відвідувати лікаря, не соромитись, розповідати про відчуття і дбати про себе та своє здоров’я.

На зустрічі з Лілією Левенець жінки дізнались, що щомісячний ПМС, який багато хто вважає нормою, насправді може бути симптомом серйозних захворювань, які можуть розвиватись роками. Для лікування ПМС важливо визначити причину, а для цього лікар оглядає жінку та призначає аналізи гормонів, які треба правильно здати (є безліч нюансів при здачі аналізу, наприклад, в певний час, бути спокійною, не нервуватись, інакше рівень деяких гормонів підскочить і картина буде неправдивою). Також порушення можуть виникати в результаті перевтоми, недотримання балансу в харчуванні, сувора дієта, недостатній сон та надмірне фізичне навантаження в спортзалі.

Окрім звичайного стану організму жінки, на зустрічі оговорювали ще й такий прекрасний період, як вагітність. Лілія Левенець наголошувала на тому, що до вагітності обов’язково необхідно підготуватись, здати всі аналізи, обстежитись та проконсультуватись з лікарем. Адже при потребі можна буде вилікувати захворювання, скорегувати гормональний фон, і вагітність та пологи будуть проходити без загроз та неприємностей.

Ще однією темою розмови були засоби контрацепції та засоби особистої гігієни. Виявилось, що більшість жінок не знали про важливість індивідуального підбору контрацептивів у лікаря, адже деякі з них не можна використовувати при наявності певних захворювань. І якщо одні контрацептиви допомагають подружці, то не факт, що такий самий засіб зможе допомогти, та показаний і вам. Тому, перед тим, як купувати та використовувати такі засоби, варто проконсультуватись із лікарем, прислухатись до його поради та рекомендацій. На сьогодні існує багато варіантів і сучасні методи дозволяють максимально ефективно дбати про жіноче здоров’я.

Отож, на зустрічі з лікарем акушер – гінекологом Лілією Левенець, мамочки дізнались багато корисної та важливої інформації про жіночий організм, важливість вчасного профілактичного огляду у спеціаліста та вплив гормонів на зовнішній вигляд, стан та настрій жінки. Дбайте про себе, відпочивайте та будьте завжди щасливі!

«Кожній жінці треба мати «свого» перукаря, стоматолога і гінеколога!»

“club Best Mama” запрошує мамочок приєднуватись до наступних зустрічей.

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“club Best Mama“– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікер: Лілія Левенець, лікар акушер – гінеколог

#ЛюдмилаЛукіян