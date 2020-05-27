Де, як і за скільки можна протестуватися на COVID-19 на Тернопільщині

Неодноразово читачі зверталися до журналістів нашого видання з проханням дослідити питання тестування на коронавірус у нашому краї. Адже багатьох цікавить, чи є можливість замовити дослідження деінде, не маючи прямих показів до тестування і направлення лікаря. У матеріалі ви дізнаєтесь, за яких умов проводять безкоштовне тестування, яка вартість дослідження у приватних лабораторіях обласного центру та які види аналізів існують.

Види досліджень – ПЛР, ІФА та експрес-тестування і яка між ними різниця?

В Україні виявити короновірус у пацієнта з підозрою можна за допомогою ПЛР, ІФА та експрес-дослідження. ПЛР-тест показує наявність/відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу. Завдяки цьому він може виявити в захворілого коронавірус ще у перші дні зараження та є на 100% точним. Проводять ПЛР-тестування шляхом забору зразків із верхніх дихальних шляхів (носоглотки) пацієнта. Із мінусів ПЛР-тестування лише те, що він не може показати, чи людина перехворіла на коронавірус, та його висока вартість.

Експрес-тести виявляють в організмі людини не сам вірус, а антитіла, які виробляються для боротьби з ним. Вони з’являються у крові лише на 5-7 день з моменту прояву перших клінічних проявів, тож робити швидкий тест раніше недоречно. Для проведення експрес-тестування у пацієнта беруть кров із вени чи пальця, а не мазки із носоглотки. Мінусом експрес-тестування деякі медики вважають високий відсоток похибки (якщо зробити до того, як організм розпочне виробляти антитіла) і те, що захворювання не виявляють за допомогою тесту в перші дні зараження. Однак своїми міркуваннями з приводу експрес-тестування поділився головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

– Ми не можемо говорити про те, що швидкі тести мають високий відсоток похибки. Це дуже вузьке спецобстеження, і відповідно при більш об’єктивному та обширному обстеженні, яким власне і є ПРЛ, ми можемо мати відмінні результати. Але це не говорить про те, що швидкі тести мають похибку, це просто метод експрес-діагностики, – розповідає Ярослав Чайківський.

Імуноферментний аналіз (ІФА) – імунологічний метод для визначення наявності певних антигенів. Якщо антиген (молекула-мішень) являє собою білок, то його очищений препарат використають для отримання антитіл, за допомогою яких потім і виявляють дану мішень. ІФА-тести призначені лише для професійного використання. Багато хто їх плутає з експрес-тестами, але це не так. Цей тест не можна купити в аптеці, крапнути крові й почекати на результат. Він призначений лише для лабораторного професійного використання. Для ІФА-дослідження потрібна кров пацієнта, точніше, сироватка крові. ІФА-тести не призначені для діагностики захворювання з першого дня. Але імуноферментний тест може показати, чи перехворіла вже людина на COVID-19, навіть якщо це було кілька місяців тому.

Значна частина людей мають коронавірус, але переносять хворобу безсимптомно або в легкій формі і навіть не звертають уваги на симптоми, вважаючи COVID-19 простою застудою. При цьому вони можуть бути переносниками інфекції. Однак саме їхній організм уже виробив антитіла та імунітет до коронавірусу.

Відтак Україна планує проводити ІФА-тести, щоб отримати висновки про стан специфічного імунітету українців, як це роблять у багатьох інших країнах. МОЗ України розробило механізм ІФА-тестування на коронавірус, який зараз проходить процедуру погодження і в скорому часі буде затверджений.

ІФА-тестування дозволить точніше показати кількість хворих на коронавірус в Україні.

За даними МОЗ, тестувати будуть людей із симптомами COVID-19, усіх контактних осіб, працівників поліції та Нацгвардії, інших людей, що знаходяться у групі ризику. Для усіх цих осіб ІФА-тестування буде безкоштовним.

– Перш за все ми тестуватимемо людей, в яких є відповідні симптоми та клінічні прояви COVID-19. Також пропонуємо тестувати всіх контактних осіб, які були із хворими на коронавірус. Тестування пройдуть усі групи ризику, до яких входить і Національна поліція, і Національна гвардія. Ми збираємось суттєво збільшити кількість людей, яких будемо тестувати на коронавірусну хворобу. Що стосується тестування тих осіб, які були визначені в алгоритмі, то вони проходитимуть його безкоштовно, – розповів на брифінгу міністр МОЗ Максим Степанов.

Таке тестування дасть відповідь на важливі запитання: скільки людей в Україні перехворіли на коронавірус і чи сформований колективний імунітет? чи долікований коронавірус? наскільки великою є група імунокомпроментованих людей? (є частина людей, які перенесли цю інфекцію у важкій формі, у них коронавірус був підтверджений ПЛР-дослідженням упродовж тривалого часу, але антитіла у них не утворилися або мають низький рівень. Це група імунокомпроментованих або імунодефіцитних осіб, котрі потребують особливої уваги з боку медиків). Хто може стати донором для лікування важкохворих пацієнтів? Плазму людей, що перехворіли, зможуть використовувати для лікування важкохворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Апарати імуноферментного аналізу мають чимало і приватних, і державних лабораторій, тож таких досліджень зможуть робити багато, потрібні тільки відповідні тест-системи. Ці тести дешевші, ніж ПЛР.

За яких умов ПЛР-дослідження безкоштовне і кому його роблять?

Про те, як проводять ПЛР-дослідження, розповів нашим журналістам епідеміолог Володимир Паничев.

– ПЛР-дослідження проводять у лабораторних умовах з використанням сучасного обладнання. Йде забір мазка із носоглотки. Відбирається слиз і частинки циліндричного епітелію. Час очікування результатів залежить від часу доставки біологічного матеріалу. Сама тривалість власне лабораторного дослідження трохи більше 7 годин, у залежності від технологічного процесу. Самовільна здача тесту не передбачена, адже мають бути покази для цього. Якщо людина збирається тестуватися, то, очевидно, в неї виникають питання стосовно її здоров’я. У таких випадках ми радимо звернутися до сімейного лікаря. Саме він визначає, чи є потреба в тестуванні, якщо так, то лікар проводить відбір мазків і направляє їх до нас. У нашій лабораторії дослідження безкоштовні, але наголошую, що за направленнями лікарів. Також медики мають забезпечити безпеку при відборі біологічного матеріалу. Є спеціальні бригади, які займаються відбором і транспортуванням цього небезпечного біоматеріалу, – повідомив Володимир Паничев.

– Якщо пацієнт пройшов швидкий тест і його результат позитивний, то ми зобов’язані продовжити обстеження, аби підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19. На сьогоднішній день це можна зробити лише за допомогою ПРЛ-мазка. Усі хворі, які поступають до нас «швидкою» чи за направленням в інфекційне відділення, обов’язково проходять ПРЛ-обстеження. Якщо у пацієнта є певна симптоматика, епідеміологічний анамнез, тобто людина контактувала з кимось, хто хворий на COVID-19, чи повернулася з-за кордону, де могла мати контакти із хворими, навіть безсимптомними, відповідно ці особи, звертаючись до сімейного лікаря, мали би пройти швидкі тести в першу чергу. Якщо є позитивний результат швидкого тесту, то їх треба обстежувати на ПРЛ. Ми зустрічаємося з тими пацієнтами, яких доставляють до нас на стаціонарне лікування. З минулого тижня в обов’язковому порядку тестуємо всіх пацієнтів, які поступають до нас і не мають відповідного обстеження, але мають симптоматику у вигляді підвищеної температури, скарг у вигляді кашлю, загальної слабкості, першіння у горлі, ми їх обстежуємо в себе. А тим, кого госпіталізуємо на планові оперативні втручання, обов’язково робимо при поступленні швидкі тести, а в подальшому у відділенні беремо мазки для ПРЛ-дослідження, – коментує головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Які приватні лабораторії проводять дослідження?

Наші журналісти з’ясували вартість тестування на COVID-19 у нашому регіоні, які види тестів проводять та скільки потрібно очікувати на результат.

– Ми проводимо тестування на коронавірус методом ПРЛ-дослідження та імуноферментні (ІФА). Вартість ПЛР-тесту – 1500 гривень, імуноферментних – 900 грн. У випадку проведення ПЛР-тестування результати дослідження буде відомо через 2-3 робочих дні, а результати ІФА-тестування – через 4-5 днів. Пройти тестування можна без направлення лікаря, – розповіли у приватній медичній лабораторії «Панакея», що у Тернополі.

– Наша лабораторія виконує дослідження як експрес-тестом – це визначення антитіл імуноглобуліну M та G, так і методом ПЛР за попереднім записом у певних відділеннях. У Тернополі проводиться забір за адресою вул. Клінічна, 4, запис обов’язковий за номером телефону інформаційної лінії. Вартість експрес-тесту – 600 грн. і 30 грн. забір крові, ПЛР-дослідження – 2100 грн. і 25 грн. забір крові. Результати ПЛР-тестування будуть відомі через 4-5 робочих днів, не враховуючи вихідних та святкових і дати забору крові. Щодо експрес-тесту, то термін його виконання – 1-2 робочих дні. Особа може звернутися за власним бажанням, без скерування лікаря, але інформацію щодо лікуючого лікаря у відділеннях будуть уточнювати. Якщо підтвердиться позитивний результат, то дана інформація буде передана протягом 2-х годин безпосередньо до лабораторного центру МОЗ України за адміністративно-територіальною належністю, – повідомили у медичній лабораторії «Ескулаб».

– У нашій лабораторії проводять ПЛР-дослідження, його вартість – 1200 грн., результат же буде відомий через 3 робочих дні. Тестування проводимо без направлення. Перед проведенням забору біоматеріалу не можна вживати їжу та рідини протягом 3-4 годин, чистити зуби, приймати ліки, полоскати горло і ніс. Якщо результат тесту буде позитивним, то зобов’язані повідомити про це регіональний лабораторний центр МОЗ України, – кажуть у лікувально-діагностичному центрі «Румед-Т».

– Саме на виявлення короновірусу наша лабораторія не здійснює тестування. У нас є дослідження прогнозу важкості перебігу хвороби. Даний аналіз актуальний лише для тих, у кого вже коронавірус виявлено. При замовленні такого дослідження відбувається забір венозної крові. За правилами, пацієнти мають знаходитись на самоізоляції. Тобто забір крові повинен виконувати лише лікар, і цей біоматеріал потрібно доставити в наш лабораторний центр для дослідження. Вартість аналізу -140 грн., термін виконання – 1 робочий день без врахування дня здачі. Направлення додатково не потрібно, але забір повинен виконувати саме лікар, у нашій лабораторії забору не здійснюють, – розповіли у медичній лабораторії «Сінево».

Вікторія Ушакова



