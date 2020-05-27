“Місто в пелюшках”: у Теребовлі встановлять тематичну фотозону
З нагоди Дня захисту дітей на площі Шевченка у Теребовлі встановлять фотозону “Місто в пелюшках”. Про це повідомляє адміністрація Теребовлянської громади.
- Незабаром відзначатимемо День захисту дітей👶, тож Відділ соціальної роботи Теребовлянської громади Центр соціальних послуг Теребовлянської міської ради Молодіжна міська рада м.Теребовлі (ММР) та Теребовлянська Княжа Книгозбірня приготували кілька цікавинок для наших найменших жителів.