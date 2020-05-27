14:30 | 27.05.2020
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“Місто в пелюшках”: у Теребовлі встановлять тематичну фотозону

Irena 0 Views Прокоментуй!

З нагоди Дня захисту дітей на площі Шевченка у Теребовлі встановлять фотозону “Місто в пелюшках”. Про це повідомляє адміністрація Теребовлянської громади.

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