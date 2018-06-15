Депутатам та Сергію Надалу “тицьнули в ніс” документи про незаконність будівництва у тернопільському парку
На даний момент будівельний інвентар з Парку Національного Відродження забирають. Про це повідомляє Юлія Мамчак.
Адже сьогодні на сесії міської ради депутатам були роздані документи, що підтверджують незаконність проведення будівельних робіт ще з 2014 року, підробку документів щодо забудови парку та запропоновано для винесення на наступну сесію міської ради проект рішення, згенерований громадою, який остаточно зупинив би забудову парку Національного Відродження.
- Повідомляю всіх, хто брав участь у Віче 13 06. 2018, що оскільки документально підтверджена незаконність будівництва готелю, відповідальності за “бурю” бути не може. Ще раз прошу повідомляти про дзвінки з правоохоронних органів, щоб ми захистили ваші права, – пише у мережі Фейсбук Юлія Мамчак.