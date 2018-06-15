Депутатам та Сергію Надалу “тицьнули в ніс” документи про незаконність будівництва у тернопільському парку

На даний момент будівельний інвентар з Парку Національного Відродження забирають. Про це повідомляє Юлія Мамчак.

Адже сьогодні на сесії міської ради депутатам були роздані документи, що підтверджують незаконність проведення будівельних робіт ще з 2014 року, підробку документів щодо забудови парку та запропоновано для винесення на наступну сесію міської ради проект рішення, згенерований громадою, який остаточно зупинив би забудову парку Національного Відродження.

Повідомляю всіх, хто брав участь у Віче 13 06. 2018, що оскільки документально підтверджена незаконність будівництва готелю, відповідальності за “бурю” бути не може. Ще раз прошу повідомляти про дзвінки з правоохоронних органів, щоб ми захистили ваші права, – пише у мережі Фейсбук Юлія Мамчак.