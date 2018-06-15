Новини Тернополя 

За алкоголь та зраду тернопільські радикали замінили голову фракції

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На черговій сесії міської ради, 15 червня, виступила депутатка від радикальної партії Олега Ляшка Оксана Яциковська. Вона повідомила присутнім, що у радикалів тепер новий голова фракції:
– Хочу проінформувати вас, що 7 червня відбулося засідання фракції радикальної партії Олега Ляшка. Ми прийняли рішення про обрання нового керівника фракції і одноголосно проголосували за Тараса Серетного. Просимо взяти це до відома.
З чим пов’язана зміна керівника фракції, депутатка не пояснювала. Проте, цього ж дня на сторінці депутата Верховної Ради від радикальної партії Олега Ляшка Ігора Мосійчука з’явився пост про оголошення міським головою Тернополя війни радикалам.
Саме в цьому пості екс-голову «радикальної» фракції Святослава Півторака названо зрадником та алкозалежним депутатом, якого чекає звільнення з лав депутатів.
«Сьогодні під час сесії міської ради скориставшись послугами алкозалежного депутата міської ради і колишнього голови фракції РПЛ у міськраді Святослав Півторак…», «Що стосується зрадника Півторака то він буде негайно виключений з партії і відкликаний з депутатів міськради!»

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