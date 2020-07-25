«Держпродспоживслужба влаштовує “терор” ресторанам Тернополя», – голова тернопільської «Хвилі» Олексій Станько

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області разом із правоохоронцями цькують заклади харчування, які й так ледь втримуються на ногах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько.

– Коронавірусний карантин завдав нищівного удару малому та середньому бізнесу. Одні зазнали збитків, але з останніх сил продовжили роботу. Інші ж назавжди залишили справу, над якою працювали роками. Замість того, аби створити механізми підтримки підприємців, ми бачимо як Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області разом із правоохоронцями добивають заклади, які відновили свою діяльність з пом’якшенням карантинних обмежень. Щодня вони інспектують заклади й складають протоколи. Та найцікавіше, що роблять це вибірково. Мабуть, спершу таки варто було б обійтися попередженнями, а не одразу виписувати штрафи на захмарні суми, – зазначив Олексій Станько.

Також він додав, що малий та середній бізнес – основа економіки, а тому у кризових умовах він потребує підтримки.

– У п’ятницю обурені ресторатори Тернополя вийшли на акцію протесту під стіни облдержадміністрації, бо вважають обмеження їхньої діяльності геноцидом малого та середнього бізнесу. У той час, коли підприємці – на межі банкрутства, начальник Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець на своїй сторінці вихваляється результатами «терору ресторанів». Мовляв: «Зафіксували 1714 порушень. Склали 133 протоколи. Винесли 1190 приписів». Малий та середній бізнес – фундамент економіки, а тому він потребує підтримки, а не цькування у кризових умовах, – написав Олексій Станько.

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