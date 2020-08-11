“Десь поклав бруківку, а десь на людей”: у Тернополі обурені жителі встановили оригінальні таблички

На узбіччях вулиці Гребінки у Тернополі з’явилися незвичні таблички з надписом «Надал десь поклав бруківку, а десь на людей. Реальна альтернатива є!».

У такий спосіб обурені місцеві жителі намагаються привернути увагу міської влади до аварійного стану дороги. Вочевидь, терпінню людей прийшов кінець.

За останні шість років дорогу на цій вулиці, яка й так була не в найкращому стані, майже повністю зруйнували вантажівки. Вони возять матеріали для будівництва багатоповерхівок, що ведеться неподалік.

Як розповіли люди, численні звернення до Сергія Надала та депутата округу Андрія Артимовича з проханням відремонтувати шлях є безрезультатними.

– Одразу за приватним сектором зводять висотки. Вже 6 років вантажні автомобілі возять через нашу вулицю будматеріали, хоч для цього є інший шлях. Машини повністю зруйнували дорожнє покриття. Взимку до нас ні таксі, ні «швидка» не хоче приїхати, бо дорога не дозволяє. Хочеться, щоб хоч вибоїни засипали, – зазначила місцева жителька Людмила.

Минулого тижня жителі вулиці Гребінки організували збори й запросили голову Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станька. Він викликав на місце патрульну поліцію, аби правоохоронці зафіксували факт зруйнованого дорожнього покриття.

Поки прохання тернополян мер пропускає повз вуха, люди, схоже, вирішили боротися із бездіяльності влади у більш радикальний спосіб.