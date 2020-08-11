У Тернополі чоловік потрапив під теплотяг (відео)

Тернопільські патрульні надали домедичну допомогу чоловікові, який потрапив під теплотяг.

Подія трапилася сьогодні, 11 серпня, близько 1-ї години ночі.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від машиніста теплотяга, який повідомив про те, що по вулиці Лозовецькій, на залізничній колії, він здійснив наїзд на невідомого йому громадянина.

Патрульні одразу ж прибули на місце події.

На щастя, чоловік був при свідомості, але отримав значні травми ніг та голови. Аби зупинити кровотечу інспектори надали домедичну допомогу, наклавши джгут на ногу, та продовжували говорити з чоловіком до приїзду працівників швидкої медичної допомоги.

Лікарі шпиталізували потерпілого до медичного закладу.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх деталей справи.

Дякуємо патрульним поліцейським Оксані Лопян та Степану Жуку за те, що завжди готові прийти на допомогу іншим.