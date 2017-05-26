Деталі страшної трагедії у центрі Тернополя (версія поліції)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі 25 травня о 15:15. Водій автомобіля BMW збив дівчину – студентку другого курсу місцевого вишу. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами працівників поліції, водій іномарки, рухаючись вулицею Руська в напрямку Східного масиву, не впорався з керуванням та в’їхав у металеву огорожу, зніс її і за інерцією зачепив ще й дівчину, яка йшла тротуаром вздовж вулиці.

Потерпілу госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. За попередньою інформацією, у підлітка закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови, травми плеча.

Водій на момент ДТП був тверезий, але у нього взяли кров для проведення токсикологічного аналізу.

Причини аварії і винних у ній встановить слідство. Правоохоронці опитують свідків, опрацьовують відео з камер спостережень і з’ясовують, чому водій іномарки поїхав через центр обласного центру, коли там встановлений знак “Рух механічних транспортних засобів заборонений”.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 1ККУ.