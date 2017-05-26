На Тернопільщині львів’янин не розминувся з мешканцем Вінниці
25.05.2017 року на лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Хмельницької області про те, що біля с. Кам’янки, Підволочиського району ДТП за участю двох автомобілів.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді ділянки ДТП стало відомо, що цього ж дня, близько 14-ї години, 40 – річний житель м. Львів, керуючи автомобілем «DAEWOO LANOS», рухаючись по автомобільній дорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка», поблизу с. Кам’янки, не впоравшись з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «SCODA OCTAVIA», за кермом якої перебував 43- річний житель м. Вінниця. Внаслідок ДТП львів’янин отримав тілесні ушкодження у вигляді садна лобної ділянки голови та закриту черепно – мозкову травму, не госпіталізовувався. У водіїв відібрано забір крові на вміст алкоголю. Триває слідство.