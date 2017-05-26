Заплати 57 грн. за пластик, або не зможеш користуватися правом пільгового проїзду у м. Тернопіль?

Тернопіль – місто студентів. Їх тут ≈ 41,6 тисяч. Якщо кожного змусити заплатити 57 грн. за право скористатися пільговим проїздом, яке гарантовано Законом, вийде чимала сума, більше 2 млн грн.

Тепер детальніше.

Верховна Рада прийняла законопроект, яким вводиться автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Простіше кажучи: депутати підтримали введення електронного квитка, який дозволить відмовитися від готівкового розрахунку в транспорті. Міста самі вправі визначати, вводити їм таку систему, чи ні.

Непогано, але згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» II. Прикінцеві положення п.2 Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: 1) розробити та затвердити порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо обов’язковості забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Чи надано Законом право пільгового проїзду студентам?

Так надано, Законом України «Про вищу освіту» стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. п.9. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабміну від 5 квітня 1999 р. N 541 «Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України». п.2.Пільговий проїзд у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України встановлюється в розмірі половини вартості квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, незалежно від форм власності.

Отже, такий електронний квиток для студентів ВНЗ денної форми навчання повинен бути наданий на безоплатній основі.

Як щодо студентів з інших міст ?

Пільгові проїзні квитки тривалого користування (студентські) дають право на проїзд по всій території України, проте у м. Тернопіль їм наче б то доведеться купляти електроні квитки по дорожчій вартості, що є дискримінацією та порушенням статті 24 Конституції України.

Висновок такий:

– згідно законодавства платити 57 грн. за «Електронний квиток» студентам денної форми навчання не потрібно;

-студентський і надалі діятиме на території України. Автор: Андрій Чорний Від Тарнополя до Тернополя