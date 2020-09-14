11:00 | 14.09.2020
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Новини Тернополя 

Безробіття на Тернопільщині набуває «жіночого обличчя»

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Станом на 1 вересня 2020 року на обліку в службі зайнятості Тернопільщини перебувало 11740 безробітних, з них 56% – жінки. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Кожен четвертий зареєстрований безробітний належить до соціально вразливих категорій населення, більшість з них особи передпенсійного віку. 

57,5% безробітних, зареєстрованих в обласній службі зайнятості, працювали на робочих місцях, які не потребували спеціальної підготовки.

Послуг служби зайнятості найбільше потребували краяни, які раніше були зайняті у сфері торгівлі – 18%, у державному управлінні й обороні – 16%, у переробній промисловості – 14%.

Більшість клієнтів місцевих підрозділів служби зайнятості втратили роботу у період запровадження карантину (з 12 березня по 31 серпня ц.р. зареєстровано 10617 безробітних).

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