Діамантове кохання подружжя Череватих з Тернопільщини

У мальовниче карельське містечко Біксіокі з різних куточків України на роботу в лісове господарство за направленням після закінчення вишів приїхали молоді, енергійні та завзяті Іван та Раїса. Познайомилися, закохалися, були надзвичайно щасливі від того, що зустріли один одного. В далекому 1960 році вирішили звити своє сімейне гніздечко. Кожна родина бере свій початок з того благодатного моменту, коли молодята погоджуються бути завжди разом, щиро і вірно кохають. Це кохання вони пронесли крізь час, проживши в парі душа в душу шість десятиліть.

Роки злітали у щоденній та відповідальній праці, мов листки календаря. Іван Семенович очолював Лановецький асфальтний завод, згодом — комунгосп, був одним із перших приватних підприємців на Лановеччині. Раїса Семенівна працювала завідувачем складу громадського харчування. Ця трудолюбива сім’я побудувала дім, посадила сад, виростила і добре виховала двох синів — Віталія і Олега. Батько — глава сім’ї, завжди був і буде для них еталоном доброчесності і порядності. Мама — берегиня сімейного вогнища, своїми ніжними, натрудженими руками створює затишок і тепло в домі, підтримує, голубить п’ятьох своїх онуків і правнучку, шанує невісток.

Так прекрасно, коли є велика і дружна сім’я, де живуть в гармонії, люблять і поважають один одного, де панують такі чесноти, як добро, злагода, взаємоповага, спокій, взаємодопомога, щирість і сімейне тепло.

60-та річниця спільного подружнього життя засвідчує, що почуття цієї поважної пари залишилися твердими, як діамант. Раїса Семенівна та Іван Семенович Череваті цінують родину вище всіх коштовностей на світі, служать прикладом міцної сім’ї, а життєва мудрість і краса їхніх відносин проявляється подібно до блиску діаманта.

Автор: подруга сім’ї Світлана Колесник, м. Кременець.

Джерело: lannews.net