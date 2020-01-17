Замість саду, збіжжя чи городини – ставки: на Тернопільщині розводили рибу на городі

Житель Теребовлянського району викопав водойму посеред городу. Чоловік вирощував у ставку чимало риби, однак не вивів землю з сільськогосподарського обороту та не отримав жодних дозволів.

Незаконну діяльність мешканця району припинили працівники теребовлянської поліції. У діях чоловіка вони виявили кримінальне порушення, оскільки самовільне створення водойм може призвести до зниження родючості і змін структури ґрунту.

Безгосподарське використання земель інкримінують працівники поліції і мешканцю Козівського району. На земельній ділянці, призначеній для сільськогосподарських робіт, чоловік теж вирішив викопати ставок для особистих потреб, але без відповідної документації.

Аналогічний злочин виявили правоохоронці і на Монастирищині. Місцевий житель вирішив створити водне плесо на земельній ділянці, не змінивши її цільове призначення.

Відомості про події внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань злочинів знідно статті 254 Кримінального КОДЕКСУ України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області