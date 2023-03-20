Діти Героїв Тернопільської громади можуть безкоштовно навчатись у мистецьких та спортивних школах міста

З метою соціального захисту та допомоги у Тернополі триває реалізація програм підтримки родин та дітей Героїв Тернопільської громади, які затверджені на сесії міської ради.

Так, в рамках реалізації програм діти Героїв Тернопільської громади можуть безкоштовно навчатись у художній школі ім. Михайла Бойчука.

«У школі діє відділення образотворчого мистецтва, де набирають дітей з 8 років та відділ художнього оздоблення текстилю, де можна розпочати навчання з 10 років. Корпуси школи знаходяться у трьох мікрорайонах міста: на масиві «Сонячний», у центрі та на Дружбі. Запрошуємо дітей наших Героїв з Тернопільської громади на безкоштовне навчання. Маємо допомагати нашим дітям розвивати свої таланти, захоплення та допомагати з організацією дозвілля», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Міський голова додає, діти Героїв Тернополя можуть безкоштовно навчатись у музичних школах міста, зокрема, музичній школі №1 ім. Василя Безкоровайного та музичній школі №2 ім. Михайла Вербицького. Також безкоштовне навчання для таких категорій доступне у спортивних комунальних школах міста.

До слова, діти та родини Героїв можуть отримати інформаційно-консультативні послуги в рамках діяльності «телефону довіри» та психологічну допомогу.

Нагадаємо, на сесії Тернопільської міської ради прийнято програми підтримки родин та дітей Героїв Тернополя та громади з метою соціального захисту та підтримки родин Героїв, надання додаткових до встановлених законодавством пільг і соціальних виплат.

Заходи програм поширюються на родини та дітей, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та які прибули з інших територій України, та проживають на території громади й зареєстровані як вимушено переміщені особи.