Для 33 водоканалів встановили нові тарифи на воду. Для Тернополя теж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ “Укрзалізниця”. Середньозважене зростання склало 32%.

Відповідне рішення прийнято під час засідання регулятора 29 червня, передає Укрінформ.

“На відкритому засіданні комісії схвалено проєкти постанов, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2023 рік. Після їх схвалення, розрахунки тарифів були актуалізовані. У них врахована компенсація вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання. Середньозважене зростання склало 32%, по деяких підприємствам – вище середнього”, – зазначив директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Артем Чумак.

Він уточнив, таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. На першому (з 1 липня до 31 серпня 2023 року) на зміну тарифів вплинуть такі чинники як: збільшення вартості електроенергії; зростання вартості реагентів; зміна обсягів реалізації. На другому (з 1 вересня 2023 року): зміна оплати праці; актуалізація витрат для виконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Зміна тарифів стосується: КП “Вінницяоблводоканал”; КП “Луцькводоканал”; КП Дніпропетровської обласної ради “Аульський водовід”; КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міської ради; КП “Новомосковськ водоканал”; ПрАТ “Енергоресурси”; ДМП ВКГ “Дніпро-Західний Донбас”; КП “Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Павлоградської міської ради; КП “Кривбасводоканал”; КВП “Краматорський водоканал”; КП “Житомирводоканал” Житомирської міської ради; КП “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода”; КП “Водоканал” (м. Запоріжжя); КП “Івано-Франківськводоекотехпром”; ТОВ “Білоцерківвода”; ОКВП “Дніпро-Кіровоград”; ЛМКП “Львівводоканал”; КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради Львівської області; ТОВ “Інфокс” (філія “Інфоксводоканал”); КП “Кременчукводоканал” Кременчуцької міської ради кременчуцького району Полтавської області; КП Полтавської обласної ради “Полтававодоканал”; РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”; КП “Міськводоканал” Сумської міської ради; КП “Тернопільводоканал”; МКП “Хмельницькводоканал”; КП “Міськтепловоденергія” (м. Кам’янець-Подільський); ПрАТ “Азот” (м. Черкаси); КП “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради; КП “Чернівціводоканал”; КП “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради; ПрАТ “Акціонерна компанія “Київводоканал”; КП “Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Нікопольської міської ради; КП Броварської міської ради броварського району Київської області “Броваритепловодоенергія”; АТ “Українська залізниця”.