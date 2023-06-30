У Тернополі відкрилася унікальна виставка «Воїни світла»

Нещодавно в одній з тернопільських міських лікарень відкрилася унікальна виставка картин та світлин «Воїни світла», авторами яких стали Героїв російсько-української війни. Їх військові малювали під час лікування у медичному закладі.

«Такі творчі заходи сприяють відновленню українських захисників, їхньому моральному та фізичному стану. Близько 60 мистецьких робіт представлено на виставці, кожна з яких унікальна та допомагає захисникам відкрити в собі нові таланти, повірити у власні сили», – відзначає міський голова Сергій Надал.

Міська рада дякує художнику Рустаму Давлетову та волонтерці, організаторці заходів з арт-терапії Олені Хмельницькій за таку прекрасну ініціативу допомагати нашим воїнам. Також висловлюємо подяку міській лікарні за підтримку військових та надану допомогу у реалізації виставки.