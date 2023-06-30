За втручання Бучацької окружної прокуратури державі повернули землю у ландшафтному заказнику «Касперівський» вартістю майже 1 млн грн

Бучацькою окружною прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду щодо повернення у державну власність землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення вартістю майже 1 млн грн.

Встановлено, що дану земельну ділянку в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Касперівський» самовільно зайняв мешканець м. Чернівці, шляхом встановлення тимчасових споруд (об’єктів торгівлі). Реагуючи на виявлені порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою, позовні вимоги якої суд задовольнив повністю.

Борщівським відділом державної виконавчої служби примусово виконано судове рішення та забезпечено звільнення земельної ділянки від незаконно встановлених споруд.