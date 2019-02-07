Для чого і куди тернопільська школа запрошує друзів із шостих шкіл України?

Тернопільський НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” запрошує вчителів шостих шкіл України взяти участь в конференції з нагоди створення Всеукраїнського освітянського клубу «Шості школи і Ко», яка відбудеться 1 березня 2019 р. в школі-ліцеї №6 ім. Н. Яремчука, в м. Тернопіль, вул. Руська, 6.

Інформацію про участь у конференції просять надсилати на ел. адресу 0352-254416@ukr.net або за тел. (0352)25-36-89, (0352)25-26-95.

Запрошують по два представника від закладу: директор або заступник, вчитель. До участі в конференції можуть долучитися друзі з інших шкіл. Охочих просять зареєструватися до 26 лютого.

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