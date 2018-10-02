Для чого зібрали близько ста подружніх пар вінчаних в Архикатедрі Тернополя

Близько ста подружніх пар, що в останні роки прийняли Святе Таїнство Подружжя в Архикатедральному Соборі НЗПБ – взяли участь у Святі сім‘ї. Центральним моментом зустрі стала подячна Божественна Літургія за щасливе сімейне подружнє життя. У часі Літургії була виголошена катехитична наука про цінність християнської сім‘ї та її викликів та завдань у сучасному світі.

По завершенні Служби Божої молоді подружжя отримали особливе благословення через окроплення свяченою водою, а також солодкий катехитичний сувенір.

Акція була організовага з ініціативи священнослужителів Собору для плекання єдності між молодими подружжями, що вінчалися в храмі.

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