Головою новоутвореного Тернопільського апеляційного суду обрано Богдана Гірського

На виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції від 02.06.2016 року з наступними змінами, 2 жовтня 2018 року збори суддів Тернопільського апеляційного суду шляхом таємного голосування на посаду голови новоутвореного суду обрали Богдана Гірського, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Новоутворений Тернопільський апеляційний суд відновить розгляд справ із моменту опублікування в газеті “Голос України повідомлення голови суду про початок роботи суду.

Також повідомляємо, що розгляд кримінальних проваджень, справ про адміністративні правопорушення та цивільних справ буде продовжено тим самим складом судової колегії, яка розпочала слухання справи.

Про початок роботи новоутвореного Тернопільського апеляційного суду буде повідомлено на офіційному сайті суду та сторінці у мережі “Фейсбук”.

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