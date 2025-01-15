Для ветеранів, військових та їхніх родин запускають безплатний ІТ-курс з основ DevOps

Український ветеранський фонд, рекрутингова платформа Lobby X та ІТ-компанія SoftServe оголошують про старт набору на безплатний курс “DevOps Fundamentals” для ветеранів, ветеранок, військових, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників та захисниць.



Курс запускають у межах глобальної програми “EmpowerU” від ІТ-компанії SoftServe. Учасники та учасниці навчання зможуть опанувати основи DevOps – напрямку, який поєднує розробку (Development) і операційні процеси (Operations) для прискорення та покращення створення програмного забезпечення. За даними DOU, це одна з технічних професій, яка має найбільший попит в ІТ в Україні. Початківці навчаться працювати з базами даних, налаштовувати робоче середовище та оптимізувати розгортання проєктів. Це дозволить майбутнім DevOps-спеціалістам ефективніше впроваджувати зміни та автоматизувати процеси на кожному етапі розробки.



«Ми в Українському ветеранському фонді переконані, що такі навчальні курси для захисників і захисниць — це внесок у їхню впевненість, незалежність та успішне майбутнє. Наша мета — надати підтримку, щоб кожен ветеран і ветеранка змогли реалізувати свій потенціал у цивільному житті. Сподіваємося, що опанування нових знань у сфері IT відкриє перед ними широкі можливості для кар’єрного зростання в сучасному світі, стане стартовим майданчиком для нових досягнень», — зазначає в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду Ніна Роговець.



У програмі курсу:

основи роботи з Git/GitHub;

Linux: структура файлової системи та основні задачі адміністрування;

мови сценаріїв Bash та PowerShell;

концепції мережевої підтримки: протоколи, IP-адреси, підмережування та маршрутизація;

робота з популярними інструментами безперервної інтеграції та безперервної розгортки (CI/CD): Jenkins, GitHub Actions;

хмарні провайдери IaaS, PaaS/Хостинг;

робота з сервісами AWS, Azure та GCP;

артефакти в DevOps та їхня роль в розробці;

soft skills – навички, потрібні для роботи в ІТ-індустрії;

поради з пошуку роботи, підготовка резюме тощо.

Знання, отримані під час курсу, допоможуть опанувати основи DevOps, працювати з базами даних, налаштовувати робоче середовище та оптимізувати процес розгортання проєктів. Це дозволить майбутнім DevOps-спеціалістам ефективніше впроваджувати зміни та автоматизувати процеси на кожному етапі розробки.

Заняття відбуватимуться двічі на тиждень, у вівторок та четвер, з 18:00 до 20:00, на платформі Zoom. Досвідчені ментори розповідатимуть теоретичні основи, а також розбиратимуть практичні роботи і перевірятимуть домашнє завдання.



Лекції будуть доступні в записі для тих, хто не зміг приєднатися онлайн.

Старт курсу – 3 лютого, тривалість – 9 тижнів.

Що потрібно для навчання:

ноутбук (компʼютер), доступ до інтернету, час для виконання домашніх занять.

Учасники та учасниці, які успішно завершать курс, отримають сертифікат.

Зареєструватися на курс можна до 29 січня (включно), заповнивши форму: https://veteranfund. com.ua/devops-fundamentals/.

Кількість місць на курсі обмежена, тому після реєстрації потрібно буде виконати невелике тестове завдання на знання базових понять та створити обліковий запис в Discord.