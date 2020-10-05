«Дні кар’єри ЄС» у Тернополі

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь у «Днях кар’єри ЄС», що відбудуться в Тернополі 6-8 жовтня. Співорганізатором події є Представництво Європейського Союзу в Україні.

Програма заходу:

7 жовтня 11.00-12.30

Відкриття «Дня кар’єри ЄС»

Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»

тенденції на ринку праці, зміст очікуваних роботодавцями знань і навичок;

вплив процесів європейської інтеграції на український бізнес;

шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці;

глобальний освітній простір: перспективи й виклики

Модератор: Крупка Андрій, к.е.н., начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Спікери:

Давидова Вікторія, Радниця з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні

Денис Черніков, менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні»

Качурівська Оксана, начальник управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації

Кутузов Сергій, керівник Тернопільської філії ТОВ «Елекс»

Куриляк Анатолій, директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості

Митник Микола,к.т.н., перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Крамар Ірина, д.е.н., директор Індо-Європейського Центру в ТНТУ (представництво Індо-Європейської Освітньої Фундації, Польща)

Реєстрація тут

6-8 жовтня Тренінги soft skills

6 жовтня

12:00 – 13:00 Тренінг: «Будуємо успішну кар’єру у технічній галузі: отримання стипендії за програмою Еразмус+»

Тренер: Дудар Олена, начальник відділу міжнародного співробітництва ТНТУ ім. І. Пулюя

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7 жовтня

14:00 – 15:00 Тренінг: «Як правильно досягти своїх цілей»

Тренер: Романовська Катерина, старший фахівець з персоналу ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»

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15:15 – 16:15 Тренінг: «Як продати себе на співбесіді»

Тренер: Яремчук Ірина, ГО «Атом»

Реєстрація тут

8 жовтня

12-00 – 13:00 Тренінг: «Психологічні ресурси в подоланні психоемоційної напруги в умовах пандемії»

Тренер: Періг Ірина, доцент кафедри психології ТНТУ ім. І. Пулюя

Реєстрація тут

За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів у Тернополі: Крупка Андрій, 0982655640, viddil.pr@gmail.com

Довідка: «Дні кар’єри ЄС» реалізуються в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Вони відбуваються щорічно у 15 містах України протягом останніх чотирьох років. Це серія публічних заходів, де представники мереж ЄС та інші учасники обговорюють впровадження стандартів і практик ЄС в Україні, участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнес- та освітніх можливостей.

Під час заходу гості дізнаються про: сучасні тенденції на ринку праці; вплив європейської інтеграції на очікування роботодавців і те, як український бізнес розвиває ці напрями і які вимоги висуває до молодих фахівців; учасники дізнаються про пріоритети політики Європейського Союзу (EU GreenDeal, Industry 4.0 тощо) та тренди, які вони створюють; учасники мереж ЄС поділяться успішними історіями, як вони використовують широкі можливості, отримуючи освіту в Європі та розвиваючи власний бізнес за підтримки ЄС.День кар’єри є ініціативою, що фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується громадськими організаціями «Фундація «Відкрите суспільство» та ГО «Молодіжна Альтернатива».