16:59 | 23.05.2023
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Новини Тернополя 

До 14 липня тернополяни мають дати лічильник води для повірки

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Постанова Кабінету міністрів, що в період воєнного стану дозволяла не повіряти водоміри, незабаром втратить чинність. Натомість із 4 червня діятиме нова – №440. Згідно з нею, споживачі впродовж трьох місяців після завершення опалювального сезону повинні надати лічильники для повірки. Про це повідомляють у “Тернопільводоканалі”.

Тепло в оселях тернополян вимкнули 14 квітня. Отже, до 14 липня всі абоненти, в яких термін повірки минув, повинні зателефонувати за номером (0352) 519756 і замовити послугу. Звертаємо увагу, що без вчасної повірки лічильників абоненти можуть бути прирівняні до тих, хто не має водоміра взагалі. Це призведе до зайвих витрат. Тож закликаємо тернополян не гаяти часу та подбати про коректний облік води в своїх домівках.

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