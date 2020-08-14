До “червоної” зони не потрапила жодна адміністративна одиниця Тернопільщини: хто у “помаранчевій” та “жовтій”?

До червоної зони не потрапила жодна адміністративна одиниця Тернопільщини. Втім, у помаранчевій зоні – місто Чортків та Тернопільський район, а у жовтій – міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони.

13 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій оновили мапу України із поділом на карантинні зони.

Нове епідемічне зонування почне діяти вже з понеділка, 17 серпня.

«Помаранчевий, жовтий і зелений кольори на мапі обмежень відображають рівень загрози. Це інформативний інструмент. Перш за все, це має бути чітким повідомленням для місцевої влади та всіх структур центральної влади, що на певній території маємо більшу проблему, яка потребує відповідного реагування», – зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Нагадаємо, що у постанові від 22 липня уряд пояснив обмеження у кожній зоні.

У “жовтій” зоні заборонено (+обмеження “зеленої” зони):



Відвідувати будинки для літніх людей, установи, де постійно живуть люди з інвалідністю чи психічними порушеннями, а також установи, які “надають соціальні послуги” (крім екстрених випадків).

Водночас у “зеленій” та “жовтій” зонах дозволені спортивні змагання, за умови дотримання всіх санітарних норм і щоденного контролю стану учасників змагань.

У “помаранчевій” зоні заборонені (+обмеження “жовтої” зони):



Масові заходи за участі більше 100 людей.



Робота розважальних закладів, клубів, барів і ресторанів вночі (00.00 — 7.00). Можна працювати лише на доставку.



Відвідування закладів освіти групами понад 20 людей (окрім дитсадків та шкіл).



Планова госпіталізація, окрім пологів і допомоги вагітним чи новонародженим, допомоги онкохворим, паліативної допомоги та інших невідкладних операцій. Всі пацієнти при цьому мають пройти тест на коронавірус.



Робота спортзалів і фітнес-центрів.



Робота дитячих таборів і санаторіїв.



Оздоровлення та відпочинок дітей за межами даного регіону.