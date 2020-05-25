До Чорткова прибуло одинадцять тонн гуманітарної допомоги із Швейцарії

Сьогодні, 25 травня, до Катедрального Собору Верховних Апостолів Петра і Павла привезли одинадцять тонн гуманітарного вантажу. Така допомога від швейцарців вже стала хорошою традицією.

Щоразу, за сприяння волонтерів Бучацької Єпархії УГКЦ та парафіян храму, серед яких і депутат Чортківської міської ради Віталій Ціхоцький, вдається отримати ряд необхідних речей для медичних установ, освітніх закладів і для всіх потребуючих.

Медичне обладнання, ліжка, милиці, шкільні парти, інвалідні крісла – це лише невеликий перелік того, що вже передали у користування. Цього разу із Швейцарії прибуло одинадцять тонн медичної вати підвищеної якості. Згодом вантаж передадуть у військові шпиталі, лікарні та різні медичні установи всієї України.