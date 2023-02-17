До дитсадків та шкіл Тернополя першочергово прийматимуть дітей за пропискою

У Тернополі за навчальними закладами закріпили території обслуговування.

Про це повідомили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та середньої освіти планується на 2023 – 2024 навчальний рік.

«Право на першочергове зарахування до закладів дошкільної та середньої освіти мають ті діти, які зареєстровані на території обслуговування цієї школи чи дитячого садка. Території обслуговування закріплені, зокрема, за 39-ма дошкільними навчальними закладами та 38-ма закладами загальної середньої освіти Тернопільської міської ради», – пояснили у міськраді.

Електронна реєстрація та прийом документів для зарахування дітей у заклади освіти з розпочнеться з 1 березня 2023 року.

Перелік навчальних закладів і територій їхнього обслуговування відображні у додатках: додаток 1, додаток 2.

Тернополяни