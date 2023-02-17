Як отримати перевагу над ігровими автоматами

Багато українських любителів азарту запитують, чи можливо отримати якусь перевагу над математикою ігрових онлайн автоматів і таким чином переграти їх. Питання стало настільки актуальним у світлі відносно нещодавньої легалізації гемблінгу, що ми вирішили докладно спробувати його розкрити. Тим самим ми дамо відповідь чи взагалі можна обіграти казино і якщо можна, то як це зробити.

Почнемо з того, що метою створення будь-якого онлайн-казино є заробіток. Необхідно витратити гроші на створення сайту, його дизайн, сплатити хостинг, рекламу. Плюс, до всього іншого, потрібно також оплатити саму ліцензію. Лише одна ліцензія на провадження гральної діяльності коштує 5 млн гривень. А тепер поміркуйте чи стануть власники такого казино працювати, якщо це буде збитково і гравці щоразу його обігруватимуть? Звичайно ж ні! Але не все так погано.

Суть роботи гральних автоматів

Кожен онлайн-апарат отримує від розробників певну математичну механіку. Головним показником у ній є RTP. RTP – це відсоток повернення гравцю поставлених ним грошей. Здебільшого показник повернення коливається від 90% до 99,99%. Більшість стабілізована на цифрі близько 96%. Це означає, що якщо ви поставите на слоті сумарну кількість ставок, що дорівнює 100 гривням, то назад маєте отримати 96 гривень. Але слід врахувати, що ця цифра працює для всіх гравців одночасно. Таким чином, один користувач може отримати повернення 20 грн, а інший 120.

Це залежить від того, наскільки вам пощастило. На дуже тривалій дистанції приблизно в 1 000 000 обертань барабанів ви максимально наблизитесь до цифри 96%. Але в цьому випадку ви також втратите. 0,01%-10% РТП, що залишилися, необхідні до 100% це і є заробіток казино і провайдера. З цього випливає, що гравець завжди перебуває у програші. Хоча й невеликому. Також і казино завжди перебуває у виграші, хоч і теж відносно невеликому.

Ми приречені на програш?

Ні. Якщо ми розглядаємо гру в розрізі однієї ігрової сесії, то вам може дуже пощастити, адже іноді трапляються виграші, які в 1000, а то й у 5000 разів перевищують показник повернення. Для того щоб максимально знизити втрати на тривалій дистанції і при цьому збільшити шанс такого великого виграшу необхідно намагатися дотримуватись кількох речей, про які ми розповімо нижче.

Обирайте слоти з високим РТП

Якщо ви завжди обиратимете ігрові автомати з високим показником віддачі, то ви значно підвищите свої шанси на успіх. Адже ці апарати дійсно повертатимуть вам більше. Можливо, виграші будуть невисокими, проте вони випадатимуть тут часто.

Знизьте ставки

Граючи в ігрові автомати з мінімальним депозитом ви не витратите багато, а якщо на додачу ви здійснюватимете ставки мінімального розміру, то ваша ігрова сесія триватиме довше. Високі ставки хоч і підвищують ваші потенційні виграші, але вони не гарантують цього. Зниження рівня ставки веде до збільшення числа обертань, а значить ви робите більше циклів, тим самим підвищуючи шанс того, що виграш з великим множенням таки прийде.

Що ще дають мінімальний депозит та маленькі ставки у казино

Звісно ж, шанс виграти джекпот. Існують цілі стратегії того, як вигравати джекпот з мінімальними ставками. Граючи по мінімуму, ви залишаєтеся в грі і маєте шанс отримати як накопичувальний джекпот слота, так і локальний джекпот казино. При цьому ваші шанси практично такі самі, як і шанси гравця, який грає за високими ставками.

Висновки

Граючи за низькими ставками і роблячи мінімальні депозити ви значно підвищуєте свою перевагу над ігровим автоматом. Високий РТП дозволить вам отримати повернення у вигляді виграшів, розмір якого буде більш значним, ніж в автоматах з низьким РТП. Все це не гарантує вам перемогу, але значно полегшує шлях до її досягнення. Ми сподіваємось, що наша стаття допомогла вам у вашому ігровому досвіді.