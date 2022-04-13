13:01 | 13.04.2022
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Новини Тернополя 

До Православної Церкви України перейшли ще дві громади

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Парафії Покрови Божої Матері с. Боложівка та святого великомученика Димитрія Солунського с. Жолобки на Шумщині перейшли у лоно Православної Церкви України. У вівторок, 12 квітня, представники релігійних громад прибули у єпархіальне управління й подали прохання про прийняття парафій до складу Тернопільської єпархії.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання громад і видав відповідні укази.

Владика Нестор вручив представникам парафій Покрови Божої Матері с. Боложівка та святого великомученика Димитрія Солунського с. Жолобки указ про прийняття до складу єпархії і закликав на них Господнє благословення, – повідомляє  Прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

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