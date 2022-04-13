Богослужіння онлайн і освячення пасок по вулицях: як влада Тернопільщини пропонує святкувати Великдень

Скоро великодні свята, з цього приводу Тернопільська військова адміністрація планує зібрати Раду церков та військових, щоб обговорити умови святкування у воєнний час. Про це під час брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Ми зберемо Раду церков. Хочемо сісти з усіма представниками релігійних громад і обговорити, як ми будемо святкувати, тому шо будуть нічні богослужіння. Ми запросили спеціально для цього військових, щоби вони разом з Радою церков могли обговорити питання безпеки наших наших громадян, які в області будуть святкувати і освячувати паску,— каже він.

Як наголосив під час брифінгу начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол, правоохоронці проситимуть, щоб богослужіння не відбувалися у комендантську годину.

Щоб мінімізувати кількість людей на богослужіннях, максимально пропонуємо онлайн трансляції та освячення пасок і кошиків роздільно по вулицях, окремих населених пунктах. Це все буде обговорено на Раді церков, будуть надані відповідні пропозиції правоохоронців і військових, будуть прийняті відповідні рішення, про які повідомимо додатково, – зазначив очільник поліції області.

Тернопільська військова адміністрація планує зібрати Раду церков та військових, щоб обговорити умови святкування у воєнний час

Нагадаємо, цьогоріч Великдень відзначають 24 квітня.

Терен