Тернопільщина забезпечує продовольством регіони, де ведуться активні бойові дії
Тернопільщина продовжує забезпечувати продовольством регіони, де ведуться активні бойові дії.
Зокрема, було відкрито третю лінію для пакування продовольчих пакунків, які відправляються на схід.
У пакунки кладуть макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.
Вже відправили близько 24 тис. пакунків. У планах, зробити 1,9 млн.
Закликаємо усіх небайдужих мешканців долучатися до формування продуктових наборів.
Кожного дня спільно йдемо до перемоги!