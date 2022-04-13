14:00 | 13.04.2022
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Тернопільщина забезпечує продовольством регіони, де ведуться активні бойові дії

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Тернопільщина продовжує забезпечувати продовольством регіони, де ведуться активні бойові дії.

Зокрема, було відкрито третю лінію для пакування продовольчих пакунків, які відправляються на схід.
У пакунки кладуть макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.
Вже відправили близько 24 тис. пакунків. У планах, зробити 1,9 млн.

Закликаємо усіх небайдужих мешканців долучатися до формування продуктових наборів.

Кожного дня спільно йдемо до перемоги!

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