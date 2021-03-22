До уваги мешканців Тернопільщини: з 1 квітня вводять безкоштовні послуги для вагітних

З 1 квітня на ведення вагітності в амбулаторних умовах передбачено окремий пакет. За яким медичний заклад та НСЗУ укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безоплатно. Розповідаємо, який саме

Спостереження вагітності від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.

Проходження необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень, зокрема:

загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних: розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та ін;

на інфекції та віруси: гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо;

мікроскопічних та цитологічних тощо;

інструментальних обстежень, зокрема: УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та ін.

Профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань.

Направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології.

Своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності.

Заняття у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання.

Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021. Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ, відкривши документ специфікації до пакету “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”

Також нагадуємо, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.