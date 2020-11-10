До уваги! Що робити людині без декларації, яка має симптоми COVID-19?

Відповідь надає НСЗУ для пацієнта

– пацієнт без декларації не залишиться сам-на-сам.

За відсутності сімейного лікаря слід звернутися до регіональної чи національної гарячої лінії COVID-19. За номером гарячої лінії пацієнтові підкажуть, як діяти далі. Номер гарячої лінії за кожним регіоном – на сайті Міністерства охорони здоров’я або на сайті covid19.gov.ua.

Також розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Щоб отримати інформацію, яка стосується COVID-19, необхідно зателефонувати на номер 0-800-60-20-19. Контакт-центр працює цілодобово.

Також можна зателефонувати за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги опитає пацієнта і визначить, чи повинна їхати бригада ЕМД. Але екстрена медична допомога виїжджає на виклик лише у тих випадках, коли існує пряма загроза життю та здоров’ю людини.

Якщо є покази до виїзду бригади – температура вище 38 градусів, яка не збивається, утруднене дихання, бригада прибуває у засобах індивідуального захисту, проводить обстеження та визначає необхідність госпіталізації.

Рішення щодо госпіталізації бригада швидкої приймає на основі проведеного обстеження. До уваги беруться ознаки вірусного захворювання, життєві показники, наявність таких симптомів як біль в грудній клітці, задишка в спокої, порушення свідомості, дихальна недостатність та інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта.

Якщо у пацієнта присутні ознаки вірусного захворювання, але життєві показники в межах норми та відсутні загрозливі ознаки, то причин для госпіталізації немає. Пацієнтам дають поради щодо самоізоляції.

Нагадуємо, екстрена медична допомога в Україні безоплатна для всіх, незалежно від наявності декларації з лікарем.