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Новини Тернополя 

До уваги! Що робити людині без декларації, яка має симптоми COVID-19?

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Відповідь надає НСЗУ для пацієнта

– пацієнт без декларації не залишиться сам-на-сам.
☎ За відсутності сімейного лікаря слід звернутися до регіональної чи національної гарячої лінії COVID-19. За номером гарячої лінії пацієнтові підкажуть, як діяти далі. Номер гарячої лінії за кожним регіоном – на сайті Міністерства охорони здоров’я або на сайті covid19.gov.ua.
☎Також розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Щоб отримати інформацію, яка стосується COVID-19, необхідно зателефонувати на номер 0-800-60-20-19. Контакт-центр працює цілодобово.
☎ Також можна зателефонувати за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги опитає пацієнта і визначить, чи повинна їхати бригада ЕМД. Але екстрена медична допомога виїжджає на виклик лише у тих випадках, коли існує пряма загроза життю та здоров’ю людини.
📌 Якщо є покази до виїзду бригади – температура вище 38 градусів, яка не збивається, утруднене дихання, бригада прибуває у засобах індивідуального захисту, проводить обстеження та визначає необхідність госпіталізації.
📌 Рішення щодо госпіталізації бригада швидкої приймає на основі проведеного обстеження. До уваги беруться ознаки вірусного захворювання, життєві показники, наявність таких симптомів як біль в грудній клітці, задишка в спокої, порушення свідомості, дихальна недостатність та інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта.
📌 Якщо у пацієнта присутні ознаки вірусного захворювання, але життєві показники в межах норми та відсутні загрозливі ознаки, то причин для госпіталізації немає. Пацієнтам дають поради щодо самоізоляції.

Нагадуємо, екстрена медична допомога в Україні безоплатна для всіх, незалежно від наявності декларації з лікарем.

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