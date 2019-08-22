До уваги тернополян: на що варто звернути увагу батькам, купуючи канцелярське приладдя

До початку нового навчального року залишилося вже не так і багато часу. Зовсім скоро наступить 1 вересня і відповідно у батьків та школярів виникає актуальне питання вибору шкільного приладдя, канцелярських товарів, книжок та підручників. На сьогоднішній день від асортименту канцтоварів на полицях магазинів очі розбігаються. Але головне, про що не можна забувати, – це якість.

Якість шкільних товарів та канцелярського приладдя багато в чому залежить від використаних матеріалів, конструктивних особливостей та способу виготовлення. Усі вироби повинні відповідати вимогам стандартів та технічних умов. Вимоги можуть бути загальні та спеціальні.

Загальні вимоги регламентують відповідність використаних матеріалів видам, маркам, що передбачаються стандартами, а також взірцю еталону. Товари повинні мати правильну форму, розміри, вагу та об’єм. Деталі повинні бути міцно з’єднані, поверхня гарно та ретельно викінчена

Спеціальні вимоги передбачають належне виконання основних функцій товару. Наприклад:

-оболонка олівців повинна бути з м’якої деревини або пластику та рівномірно вкрита лаком. Вимагається, щоб пишучий стержень не кришився та не царапав папір;

-подача чорнил або пасти у автоматичних ручках повинна відбуватися рівномірно та безперервно, кулька повинна ковзати по аркушу плавно та не царапати поверхню;

-поверхня сухих акварельних фарб має бути без тріщин та розшарування;

-змочений волосяний пучок кисті пензля повинен утворювати гострий кінець.

Щоб купити якісні шкільні зошити, слід керуватися кількома порадами:

1) Звертайте увагу на щільність паперу: вона повинна становити не менше 55 г/м. Щільність аркуша – це головний критерій при виборі зошита. Щоб чорнило не просвічувалося на іншому боці аркуша, його щільність повинна бути високою. Щільна обкладинка з заокругленими краями забезпечить зошиту довше життя.

2) Уникайте білосніжних сторінок – виробники використовують оптичні відбілювачі, додають люмінісцентні речовини, які дуже шкідливі для дитячих очей. Згідно з чинними гігієнічними нормами, білизна аркушів повинна становити не більше 88%. На обкладинці вказується: назва продукції; назва країни-виробника; назва підприємства-виробника; основне призначення продукції; відомості про сертифікацію; юридична адреса виробника; обсяг зошита в аркушах; позначення стандарту, за яким продукція виготовлена; артикул; штрих-код; сорт (для виробів другого сорту).

3) Лінії повинні бути чіткими, не допускається їх змазування або роздвоювання. Основні лінії у зошитах можуть бути фіолетового, зеленого, блакитного та сірого кольорів, горизонтальні лінії на розгортці в місці згину аркушів мають збігатися, допустиме їх відхилення – не більше 2 мм.

4) Скоби, якими прошиті зошити, повинні бути добре зчеплені, щоб уникнути дитячого травматизму.

5) Розмір зошитів повинен відповідати формату В5 (175х205 мм), а ширина поля для письма – 145 мм.

6) Відсутність запаху. Постійний контакт із зошитами, просякнутими хімією та ароматичними домішками, може спровокувати головний біль, алергічні реакції, навіть токсикологічні отруєння, захворювання печінки.

Крім цього, до 2007 року всі зошити підлягали обов’язковій сертифікації в Україні. А відповідно до нових вимог загальнообов’язкову сертифікацію замінено на добровільну процедуру підтвердження відповідності.

Тож основну відповідальність за якість і дотримання вимог покладено на виробника. Заявляючи про якість паперу, виробник гарантує дотримання вимог нормативних документів і стандартів, зокрема проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Особливо це стосується імпортованої продукції.

Також одним із важливих завдань, які стоять перед батьками – є вибір правильного портфеля (ранця, рюкзака), адже вони повинні бути не тільки красивими, але і надійними, функціональними і анатомічно правильними.

Для збереження здоров’я дитини при виборі шкільних портфелів потрібно звертати увагу, насамперед, на відповідність певним санітарно-гігієнічним вимогам.

Спинка шкільного ранця повинна бути жорсткою ( на етикетці повинно бути зазначено, що ранець має ортопедичну спинку), але при цьому мати м’яку підкладку, щоб дитині було зручно носити ранець. Така ж підкладка повинна бути на лямках, інакше вони будуть врізатися в плечі. Лямки обов’язково повинні регулюватися по довжині і не розтягуватися, оскільки тільки з їх допомогою необхідно правильно розташувати ранець на спині. Оптимальна ширина лямок 4-5 см.

Вага – для кожного віку дитини існують гігієнічні нормативи ваги шкільної сумки ( з шкільним приладдям і щоденним комплектом підручників). Згідно з нормативами вага самого ранця без книжок та іншого приладдя першокласника не має перевищувати близько 500-800 гр. У якісного виробу його вага повинна бути вказана на етикетці.

Цих нескладних правил необхідно дотримуватись з метою профілактики захворювань органів зору, опорно-рухового апарату, а також розладів нервово-психічної сфери дитини.

Тож потурбуйтеся про здоров’я своєї дитини. Не шкодуйте часу і коштів, щоб обрати якісну продукцію. Довіряйте лише офіційним виробникам і продавцям та купуйте сертифіковані зошити та інше приладдя.