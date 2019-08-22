У Кременці на Замковій горі вперше провели церемонію одруження

У м. Кременець, на Замковій горі, вперше провели церемонію одруження в рамках послуги «Шлюб за добу»

Одружитися, не чекаючи 30-ти днів після подання заяви, тепер можна і в чарівному місті Кременець, що на Тернопільщині. Адже віднедавна там діє проєкт Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Першими, хто скористався новою послугою, стали закохані Ірина та Юрій. Зворушлива церемонія одруження відбулася на Замковій горі, звідки відкривається краєвид на мальовниче старовинне місто. В урочистій атмосфері, у колі найближчих людей, молодята склали весільні обітниці вірності та кохання. Розділити радість свята з подружжям прийшли і керівники Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Нагадаємо, на Кременеччині послугу «Шлюб за добу» організовує Кременецький краєзнавчий музей.