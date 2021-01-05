До уваги тернополян! З 1 січня запровадили нові рахунки для зарахування податків та ЄСВ

З 01.01.2021 функціонуватимуть нові рахунки для сплати Єдиного соціального внеску (далі ЄСВ) які відкриті на ім’я Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Для отримання нових реквізитів рахунків Вам слід терміново звернутися до адміністратора коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Всі кошти ЄСВ сплачені з 01.01.2021 на старі рахунки зараховуватимуться як нез’ясовані надходження та повертатимуться платникам коштів.