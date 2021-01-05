З січня тернополяни без мінімального стажу не отримуватимуть соцдопомогу

Із 1 січня люди, яким виповниться 60 років і які не матимуть мінімального страхового стажу 15 років, не зможуть отримувати соціальну допомогу. Про це розповіла начальниця відділу Тернопільського управління соціальної політики Уляна Микитчак.

За її словами, цьогоріч таку допомогу отримували 137 людей. Їм виплачували щомісяця в середньому 1700 гривень.

“Ми доплатимо тільки тим особам, які на сьогоднішній день в нас перебувають на обліку, і ми їм закінчимо виплату тоді, коли вони набудуть права на пенсію. Ті, хто вже з 1 січня не набуде цього права, вимушені чекати того віку, коли їм буде достатньо стажу, щоб вийти на пенсію. Вони вже не зможуть отримувати допомогу”, – каже Микитчак.

Постанову про такі виплати ухвалив уряд 27 грудня 2017 року. Вона діє з 1 січня 2018 по 31 січня 2020, розповіла Уляна Микитчак:

“Людина приходила до нас, подавала заяву, декларацію, обов’язково приносила довідку з пенсійного фонду і ми їй здійснювали виплату. Тим особам, які до завтрашнього дня в нас перебувають на обліку, будуть мати змогу отримувати цей вид допомоги до періоду, коли набудуть права на пенсію і матимуть достатньо стажу”.

Суспільне