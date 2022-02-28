18:35 | 28.02.2022
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Новини Тернополя 

До уваги жителів Тернополя та області – війна не зупиняє мародерів

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Шановні жителі Тернополя та краю, якщо ви знаєте, що ваших сусідів у військовий час немає у квартирі, а на їхніх дверях з’являються якісь незрозумілі позначки, резинки чи папірці, не ігноруйте це.

Забирайте усе самостійно та викидайте.

Таким методом почали працювати домушники й мародери. Вони позначають усі квартири, а за деякий час дивляться: якщо їхні позначки на місцях, вони проникають до житла.

Не будьте байдужими! У важкий час потрібно допомагати один одному.

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