До уваги жителів Тернополя та області – війна не зупиняє мародерів

Шановні жителі Тернополя та краю, якщо ви знаєте, що ваших сусідів у військовий час немає у квартирі, а на їхніх дверях з’являються якісь незрозумілі позначки, резинки чи папірці, не ігноруйте це.

Забирайте усе самостійно та викидайте.

Таким методом почали працювати домушники й мародери. Вони позначають усі квартири, а за деякий час дивляться: якщо їхні позначки на місцях, вони проникають до житла.

Не будьте байдужими! У важкий час потрібно допомагати один одному.