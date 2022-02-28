У Харкові під час обстрілу підліток закрив собою людей і отримав поранення

Родина з дівчиною-водієм намагалася виїхати з Харкова, коли птотрапила під обстріл.

У Харкові під час обстрілу Градами окупантів 17-річний юнак закрив собою інших і отримав поранення.

Про це повідомляють у Мережі.

Сьогодні у Харкові на вулиці Бучми дівчина водій евакуювала сім’ю знайомих на авто. Вони потрапили під обстріл Градами.

Хлопець 17 років закрив усіх (дівчину водія, маму та 5 річну сестричку), отримавши проникаюче осколкове поранення. Уламком йому пошкодило хребет.