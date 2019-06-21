Степан Барна: Не дозволимо реваншистам знівелювати українські цінності

Не допустити реваншу проросійських сил та не зійти з обраного вектору розвитку на засадах європейських цінностей, зберігши при цьому свою національну ідентичність – є більш принциповим питанням, аніж дата виборів у липні чи жовтні. Головне питання цих виборчих перегонів – чи вдасться нам зберегти Україну. Про це зазначив член Центральної ради політичної партії «Європейська Солідарність» Степан Барна, коментуючи рішення Конституційного Суду про те, що дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.

Дострокові парламентські вибори збирають все більше політичних партій, які ідуть до Верховної ради із новими обличчями. Суспільство має запит на зміни, але на цій хвилі проривається до української законодавчої влади й «рупор Кремля», виступаючи із закликами скасувати закони про мову, про церкву, зупинити рух України до ЄС та НАТО.

Реваншистські сили уже активізуються. Захопивши більшою мірою інформаційний простір, зокрема, на телебаченні, вони ведуть свою риторику, співзвучну із Кремлем. Найтривожніший дзвіночок – позов української філії російської православної церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної православної церкви України. І сьогодні це уже не церковне питання, а питання національної безпеки України, яке потребує уваги усіх компетентних органів.

Як підкреслює, член Центральної ради політичної партії «Європейська Солідарність» Степан Барна, для Тернопільської області надзвичайно важливою подією став Об’єднавчий Собор, на якому визнали українську православну церкву.

«За можливість ходити до своєї церкви та молитися рідною мовою боролися багато поколінь українців. І сьогодні ми маємо уже 26 релігійних громад, котрі перейшли до нової церкви. Попереду ще багато важкої роботи, і перш за все, боротьби за свідомість наших співгромадян. Бо те, що нам рідне має утверджувати в нас українців, а це можливо лише через українську мову та її популяризацію – через фільми, музику, літературу, та церкву», – вважає Степан Барна.

Він наголошує, що найважливіше не допустити реваншу. «Ми – молода перспективна країна, яка має рухатися лише вперед, здобувати нові перемоги і не повертатися назад. Не даймо проросійським фанатикам відібрати усе те, чого ми заслуговуємо та чого прагнули й добивалися протягом багатьох років. Не дозвольмо реваншистам знівелювати українські цінності та зазіхати на фундамент нашої державності. Лише разом переможемо!», – закликає Степан Барна.